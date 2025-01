Anteprima24.it - Salerno: crescono le assunzioni a gennaio 2025, +7% rispetto al 2024

Tempo di lettura: 3 minutiIn provincia di, il mese disi apre con prospettive occupazionali positive: sono previste 7.260 nuove, mentre nel trimestre-marzo il numero sale a 23.580.allo stesso periodo del, si registra un incremento del 7% su base mensile e dell’8,6% sul trimestre.A livello regionale, la Campania totalizza 38.800 nuove entrate previste, mentre in tutta Italia il dato complessivo raggiunge le 497.400. Particolarmente rilevanti sono i risultati del settore industria, che in provincia dicresce del 10,4% su base annua, in netta controtendenzaal calo del 6,4% registrato a livello nazionale. Anche i servizi mostrano un incremento del 5,3%.Turismo e commercio trainano la domandaIl comparto turistico è il principale motore della crescita occupazionale, con un sorprendente aumento dell’87,7%e un +34,1% nel trimestre.