Lanazione.it - Quarant’anni fa il grande gelo. E Firenze scese a 23 sotto zero

Leggi su Lanazione.it

Ieri in città soffiava un vento forte, rotondo, piuttosto freddo. I fiorentini si sono incappucciati per la passeggiata pomeridiana. Eppure, termometro alla mano, non siamo scesii 5 gradi. Esattamenteprima – il 12 gennaio del 1985 – la stazione metereologica diPeretola fece registrare una temperatura che ormai solo chi ha già qualche capello bianco in testa (si salva, forse, chi allora è proprio bambino.) riesce a ’ricordare’ ancora sulla pelle: 23 gradilo. Fu un gennaio straordinario quello di quattro decenni fa, entrato a pieno diritto in tutti i tomi di statistiche metereologiche. Pensate un po’ insomma al ’freschino’ di ieri e sottraetegli la bellezza di altri 28 gradi. Roba da Russia profonda o da veritcalissime Dolomiti. Eppure quella temperatura arrivò sulle sponde dell’Arno ghiacciato che, per giorni (non è più successo.