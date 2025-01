Oscar 2025 | nomination posticipate al 23 gennaio

Leggi su Cinefilos.it

al 23L’Academy ha annunciato aggiornamenti alla loro cronologia, estendendo il periodo di votazione per lee riprogrammando gli eventi chiave deglialla luce degli incendi in corso a Los Angeles.Il periodo di votazione, la cui fine era prevista inizialmente martedì 14, durerà ora fino a venerdì 17, fino alle 17:00 PT. Le candidature per la 97a edizione deglisaranno annunciate giovedì 23alle 5:30 PT. Le candidature saranno svelate durante un evento virtuale senza copertura mediatica di persona. La cerimonia della 97a edizione deglirimane in programma per domenica 2 marzo al Dolby Theatre presso l’Ovation Hollywood.La riprogrammazione degliL’Academy ha anche annunciato la cancellazione dell’annualeNominees Luncheon, inizialmente previsto per lunedì 10 febbraio.