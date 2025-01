Lanazione.it - Oggi il ricorso dei tifosi contro il divieto del prefetto di Massa

Pare che la decisione sia stata presa in curva, prima e dopo la partitala Juve Stabia.il provvedimento deldiCarrara che vieta aispezzini di assistere al derby di domenica prossimala Carrarese, sarà presentato unal Tar regionale della Toscana. Nel tardo pomeriggio dio al più tardi entro la giornata di domani, sarà depositato il testo del, che dovrebbe essere affidato a un noto avvocato e tifoso spezzino. Di certo, la vicenda ha travalicato il muro del tifo organizzato, se è vero che anche il Comune della Spezia pare segua molto da vicino la vicenda. Dalle voci che si rincorrevano ancora ieri, sarebbe escluso al momento un intervento “ad adiuvandum“ di Palazzo civico nelche sarà presentato daiaquilotti, in quanto il Comune non è direttamente interessato dal provvedimento.