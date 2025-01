Thesocialpost.it - Multato con il nuovo codice della strada e patente ritirata: ma il giudice gli dà ragione: “Avevo la dissenteria”

Immagine di repertorioUn avvocato di 40 anni è riuscito a recuperare lasospesa per 4 anni grazie a una battaglia legale che ha ribaltato le accuse. Il legale era statosubito dopo l’entrata in vigore del, il 14 dicembre scorso, ma ildi Pace ha accolto il suo ricorso, emettendo un provvedimento di sospensione dell’ordinanza del prefetto.La vicendaLa notte del 14 dicembre, l’uomo si trovava su via Trieste a Viterbo quando, colto da un improvviso malore – probabilmente una congestione – ha deciso di accostare l’auto. “Faceva un freddo cane e dovevo riscaldarmi in qualche modo, quindi ho lasciato l’auto accesa per qualche minuto. Mi trovavo in una rientranza, non creavo problemi alla viabilità”, ha raccontato.Poco dopo, è stato raggiunto da una pattugliapolizia, seguita da una seconda.