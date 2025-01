Mistermovie.it - Mister Movie | Star Wars: Skeleton Crew – Stephen Fry è il misterioso Supervisore nell’episodio 7

Leggi su Mistermovie.it

L’universo dicontinua a espandersi con la serie, ambientata nell’era della Nuova Repubblica. Il settimo episodio, intitolato “We’re Gonna Be in So Much Trouble”, ha finalmente svelato un personaggio atteso con grande curiosità dai fan: il, interpretato dall’iconico attore britannicoFry.Fry è ilNel settimo capitolo della serie, i giovani protagonisti Wim, Neel, Fern e KB tornano sul loro pianeta natale dopo essere stati prigionieri del temibile Jod Na Nawood. In una scena cruciale, la voce delsi fa sentire attraverso un citofono, generando ulterioreo attorno al suo ruolo. La conferma del coinvolgimento diFry arriva nei titoli di coda, che ne svelano ufficialmente l’identità.Chi è davvero il?Nonostante la rivelazione dell’attore, l’identità delall’interno della tradizione diresta avvolta nelo.