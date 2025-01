Ilfattoquotidiano.it - Mel Gibson e la “teoria del complotto” sugli incendi di Los Angeles: “C’erano persone pronte ad appiccare il fuoco. Sono stati commissionati o hanno agito di loro iniziativa?”

Leche fuggono dalle case in fiamme, gli elicotteri che sorvolano la città nel tentativo di arginare gli, grandi e piccoli in lacrime perché potrebbero aver perso tutto.solo alcune tra le terribili immagini che arrivano da Los Angels, dove un gigantescoo continua a mettere in ginocchio la città e ha distrutto la maggior parte delle case della zona, tra cui quelle di vip e star di Hollywood.E mentre si cerca una soluzione alle conseguenze dei roghi, c’è chi inizia anche a teorizzare quale possa essere stata la causa di un evento così tragico. Trac’è anche l’attore e regista Mel, volto della saga Mad Max che ha perso la casa nelle fiamme chedevastato la città, che ha avanzato una “del” riguardo alle circostanze che potrebbero aver scatenato l’o.