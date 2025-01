Ilrestodelcarlino.it - Laura, vincitrice all’Eredità: “Così realizzerò i miei sogni: il canto e l’indipendenza”

Forlì, 13 gennaio 2025 – C’è un mondo ricco di talenti e sfumature dietro la frangetta corta e gli occhi grandi diZecchini, la 26enne cantante lirica castrocarese per ben 17 puntate protagonista della fortunata trasmissione di Ra1 l’Eredità, game show che precede il Tg1 delle 20.ha lasciato il programma ma anche un segno negli spettatori, dopo aver vinto ben 87.500 euro. Inizialmente restia a parlare per l’amarezza legata ad alcuni commenti malevoli ricevuti sui social (ingiusti e crudeli ma residuali rispetto alla moltitudine attestati di stima e simpatia), ha deciso di raccontare al Carlino la sua bella avventura e segnalare un’iniziativa benefica a cui tiene molto., superato il dispiacere? “Nelle ultime ore ho ricevuto messaggi di una dolcezza infinita e ho pensato non fosse giusto rinunciare a parlare per via di alcune cattiverie gratuite”.