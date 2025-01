Il reato di devastazione rimpatri ed espulsioni | così il Viminale lavora alla stretta sulla piazza dopo gli scontri per Ramy

Leggi su Open.online

. Questo è ilche potrebbe essere contestatotrentina di identificatila manifestazione di San Lorenzo perElgaml. Un’azione rivendicata dal Collettivo Zaum dell’università La Sapienza: «Non finisce qui, ve la faremo pagare». Ma ilvaluta anche altre mosse: dal contratto e dall’attività di prevenzione nei confronti dei gruppi di violenti all’immigrazione «fuori controllo». Matteo Piantedosi prepara una direttiva per i prefetti: il loro operato sarà commisurato anche e soprattutto in basecapacità di effettuareed. Intanto il padre diYehia Elgaml chiede di non usare il nome del figlio come scusa: «C’è qualche carabiniere sbagliato ma gli altri sono bravi e io ho fiducia in loro».A Roma sabato 11 gennaio almeno un centinaio di giovani ha preso d’assalto la polizia con fumogeni e bombe carta.