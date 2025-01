Davidemaggio.it - Il Conte di Montecristo: tutti i personaggi

Leggi su Davidemaggio.it

© US RaiChi non conosce Edmond Dantès, che per placare la sua sete di vendetta cambia identità trasformandosi nell’affascinantedi? Ilo nato dalla penna di Alexandre Dumas nel 1844 è stato uno di quelli più volte reinterpretati e rivisitati proprio per il suo grande fascino. A prestargli il volto nella nuova serie Rai sarà il britannico Sam Claflin, attorniato da un nutrito cast composto da attori di varie nazionalità, tra cui quella italiana: se Lino Guanciale, Michele Riondino e Nicolas Maupas saranno alleati, consapevoli o meno, del protagonista nel suo diabolico piano, Gabriella Pession impersonerà, invece, una delle sue peggiori nemiche. Scopriamo a seguire tutto suide Ildi. IldiDavide Maggio.