Sport.quotidiano.net - Il Camaiore ha fatto "13". Battuto anche il Cecina

Leggi su Sport.quotidiano.net

2Sporting(4-3-1-2): Barsottini; Borgia, Zavatto, Zambarda, Belli; Amico, Granaiola, Anzilotti; Da Pozzo (15’ st Cornacchia); Nardi (24’ st Kthella), Chiaramonti (45’ st Bacci). (A disp.: Barsaglini, Bologna, Casani, Fani, Velani, Ricci). All. Cristiani. SPORTING(4-3-2-1): Cappellini; Fiorentini, Startari, Lorenzini, Milano (31’ st Fofana); Olivotto (35’ st Moroni), Giovannucci (1’ st Ghilli), Diagne; Rovini, Lika (15’ st El Falahi); Skerma. (A disp.: Gliatta, Pozzobon, Saba, Cionini, Di Tanto). All. Miano. Arbitro: Malagnino di Castelfranco Veneto (assistenti Corcione e Dore di Pisa). Reti: 27’ pt Da Pozzo; 44’ st Cornacchia. Note: espulsi dalle rispettive panchine al 32’ pt l’allenatore Cristiani deled il preparatore atletico del; ammoniti Zambarda e Chiaramonti (C), Lika, Fiorentini e Rovini (SC); angoli 3-1 per il; recupero 1’ pt e 5’ st.