Il Barça in 10 vince la Supercoppa spagnola dopo il primo gol di Mbappe al Clasico

2025-01-12 23:20:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:Il Barcellona si è ripreso dallo spettacolare gol iniziale di Kyliane dall’espulsione al 56? del portiere Wojciech Szczesny per battere il Real Madrid ere laal King Abdullah Sports City di Jeddah.L’attaccante del Real Madridha caricato quasi metà del campo per segnare il suogol nella partita conosciuta come El, ma Lamine Yamal ha pareggiato 17 minuti più tardi, scattando sull’intelligente passaggio ditempo di Robert Lewandowski e inserendosi con freddezzaessere entrato in area .Lewandowski trasforma un rigore, Raphinha affonda un colpo di testa su cross di Jules Kounde e Alejandro Balde completa un brillante contropiede mentre la squadra di Hansi Flick si porta in vantaggio per 4-1 all’intervallo, con l’esterno brasiliano che segna nuovamente tre minutil’intervallo.