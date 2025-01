Lettera43.it - Il 2025 della Cina: un anno di sfide per Xi alle prese col nemico Trump

Una volta c’erano soprattutto le «occasioni», ora ci sono le «». Ilsi prospetta complesso con diverse incognite sia sul piano interno sia sul piano internazionale. Ma, come sempre, Pechino proverà a tramutare i potenziali problemi in opportunità strategiche. Termine, quest’ultimo, non banale per il Partito comunista cinese. Era il 2002, quando al XVI Congresso l’ex presidente e segretario generale Jiang Zemin profetizzò che di fronte allac’era un «ventennio di opportunità strategiche». La Repubblica popolare era d’altronde appena entrata nell’Organizzazione mondiale del commercio, si preparava a ospitare i Giochi Olimpici di Pechino del 2008 e poteva continuare la sua ascesa lontana dai radar degli Stati Uniti, impegnati in altre vicende come la guerra al terrorismo che fece seguito all’11 settembre 2001.