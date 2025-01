Lapresse.it - Grande Fratello, Helena tra i 5 al televoto: stasera il verdetto

lunedì 13 gennaio in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.I concorrenti alCinque grandi protagonisti di questa edizione sono al, Ilaria, Luca, Shaila e Tommaso: chi di loro sarà eliminato? Nel corso dell’ultima puntata Jessica Morlacchi ha rinunciato a sottoporsi al giudizio del pubblico, abbandonando così il gioco. Questa sera rientrerà provvisoriamente nella Casa per chiudere alcuni conti in sospeso, soprattutto cone Luca.Non mancheranno le sorprese. Zeudi, infatti, riceverà la visita di sua madre Maria Rosaria, il vero pilastro della famiglia capace di crescere 3 figli tra mille difficoltà.