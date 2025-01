Ilrestodelcarlino.it - Forte, sicura e anche spettacolare. La Vis vola, Legnago spazzato via

Vis Pesaro 30 VIS (3-4-1-2): Vukovic; Palomba, Tonucci (12’ st Bove), Zoia; Peixoto (27’ st Tavernaro), Paganini, Pucciarelli, Cannavò; Di Paola (28’ st); Nicastro (12’ st Okoro), Molina (43’ st Busato). All. Stellone. A disp. Mariani, Tatò, Nina, Ceccacci, Obi, Gambino, Orellana.(4-3-3): Perucchini; Muteba (12’ st Tanco), Noce, Ampollini, Ruggieri; Franzolini, Leoncini (12’ st Diaby), Bombagi; Demirovic (1’ st Morello), Basso Ricci (32’ st Svidercoschi), Zanetti (23’ st Ballan). All. Contini. A disp. Rigon, Berto, Casarotti, Banse, Ibrahim, Tonica, Barbera. Arbitro: Nigro di Prato. Reti: 3’ pt Nicastro, 2’ st Palomba, 6’ st Zoia. Note – Serata gelida; un minuto di raccoglimento per Fabio Cudicini; spettatori 1.230 (zero ospiti), incasso 8.508 euro; ammoniti Demirovic, Tonucci, Perucchini, Leoncini e Zoia; angoli 6-4; recupero 1’ + 4’.