Cvanciger, Demyanenko e Comparoni al top

Zhukouski 7. Nei primi due set gestisce ottimamente le frecce al suo arco, valorizzandosoprattutto. Dal terzo in poi scende la squadra in ricezione e il suo compito si complica. Nel quinto tiene la barra dritta con un secondo tocco e un muro pesantissimo. Antonov 6,5. Arma tattica per ritrovare maggiore equilibrio dal quarto set in poi, dopo che Tatarov va in difficoltà sia in prima che in seconda linea. Mette il suo mattoncino di esperienza nei momnti chiave.8. Tutti i chiodi presenti nella metà campo avversaria sono merito suo, se Zhukouski ha palla vicino a rete è lui la prima opzione e il suo braccio velocissimo. Una certezza in ogni momento: sta giocando a livelli assoluti.8. Il suo servizio è uno spettacolo, piazza quattro ace, a muro dice la sua con quattro monster suprlativi.