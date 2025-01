Bergamonews.it - Come nasce la biancheria di alta gamma? Gli studenti alla scoperta della Beltrami Linen

Cene. Venerdì 10 gennaio una quarantina di ragazzi delle classi terze dell’Istituto comprensivo di Ponte Nossa hanno visitato ladi Cene nell’ambito del Pmi Day promosso dPiccola Industria di Confindustria Bergamo, che ha coinvolto anche in questa edizione le imprese industriali e dei servizi, l’artigianato, l’agricoltura e il mondo delle istituzioni con visite in oltre cento aziende organizzate fra novembre e inizio gennaio.Gli alunni hanno in questo modo potuto entrare in contatto con realtà all’avanguardia dal punto di vista tecnologico e organizzativo e conoscere le tante diverse figure professionali che collaborano per il raggiungimento degli obiettivi.Nata nel 1965 a Cene,da sempre producediper hospitality, residenziale privato, SPA&Wellenss e Yachts e ha una storia fortemente radicata nel distretto tessilemedia val Seriana.