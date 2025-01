Oasport.it - Calendario World Cup pallanuoto femminile 2025: orari, programma, tv, quando gioca l’Italia

Il Setterosa del commissario tecnico Carlo Silipo inizierà tra poco più di 24 ore il proprio cammino nelle qualificazioni della Division I dellaCupdi. Da martedì 14 a domenica 19 gennaio ad Alessandropoli, in Grecia si saranno battaglia 8 Nazionali per 6 posti a disposizione.Nella prima fase delle qualificazioni ellenichesarà inserita nel Girone B con Paesi Bassi, Australia ed Israele, mentre nel Girone A si affronteranno Spagna, Stati Uniti, Grecia ed Ungheria. Le prime due di ciascun girone avranno accesso al raggruppamento dal 1° al 4° posto e saranno già qualificate.Le terze e le quarte classificate di ciascun girone, invece, si affronteranno nel raggruppamento dal 5° all’8° posto, ed in questo caso soltanto le migliori due staccheranno il biglietto per la Super Final: l’ultimo atto della manifestazione si disputerà dall’11 al 13 aprile in sede da definire.