Lanotiziagiornale.it - Busta paga, la beffa di inizio anno: stipendi più bassi con il nuovo cuneo fiscale, ecco di quanto e per chi

L’arrivo della primadell’riserverà brutte sorprese per molti lavoratori italiani. Ilmeccanismo del taglio delpenalizzerà infatti tantissimi dipendenti, praticamente tutti quelli che guadagnano tra i 10mila e i 35mila euro.Lasarà più leggera per chi usufruisce del taglio del, con l’eccezione di chi guadagna meno di 8.500 euro o tra i 35mila e i 50mila euro. Per gli altri già da gennaio loo netto sarà più basso rispetto al 2024.A dimostrarlo sono le simulazioni effettuate da Italia Oggi, che evidenziano tagli tra i 5 e i 96 euro. Un calo inche dipende dai nuovi sistemi di calcolo: fino a 20mila euro si applicano tre diverse aliquote, mentre tra 20mila e 40mila euro si applica una detrazione d’imposta dell’Irpef con un importo fisso di mille euro che viene però riproporzionato al di sopra dei 32mila euro.