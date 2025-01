Ilgiorno.it - Barzanò è ancora ‘Città che legge’: riconoscimento riconfermato per altri tre anni

Leggi su Ilgiorno.it

, 13 gennaio 2025 - Il Comune diha nuovamente ottenuto la qualifica di Città che legge, rinnovata per il triennio 2024-26. Viene riconosciuta dal Centro per il libro e la lettura Cepell, organismo del Ministero per la Cultura, alle città italiane che attuano, sul proprio territorio, politiche di promozione della lettura, come valore riconosciuto e condiviso, e che sono in possesso di specifici requisiti. In provincia di Lecco i Comuni con questa qualifica sono passati da 4 dello scorso biennio, ai 6 del prossimo triennio: oltre a, Bellano, Colico, Merate, Missaglia e Oggiono, su un totale di 755 in tutta Italia. “ha nuovamente ottenuto ildi Città che Legge – commenta il sindaco. Gualtiero Chiricò - a conferma dell'impegno dell'Amministrazione Comunale nella diffusione della lettura, sviluppando iniziative fortemente indirizzate nel promuovere l'accesso ai libri e alla lettura vista come un valore che permette lo sviluppo socio-culturale”.