Violenze in nome di Ramy Elgaml, la condanna della famiglia

Milano, 12 gennaio 2025 – Un richiamo alla responsabilità. Alla calma. E, in fin dei conti, anche al rispettomemoria del loro caro scomparso. Ladi, il ragazzo di 19 anni morto dopo un inseguimento dei carabinieri a Milano, censura le manifestazioni di violenza inscenate nel corso di cortei e presidi organizzati in tutta Italia per ricordare il giovane scomparso a fine novembre. Il monito I familiari, questo uno dei passaggi più importanti del messaggio,no “fermamente ogni forma di violenza e vandalismo che si è verificata nelle manifestazioni delle scorse ore” e chiedono che “la sua figura non venga strumentalizzata per fini che non hanno nulla a che fare con la nostra richiesta di verità e giustizia per cui abbiamo riposto massima fiducia nella magistratura e nelle forze dell'ordine”.