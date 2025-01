Ilrestodelcarlino.it - Un fiore all’occhiello per Cervia. Ajello convocata in Nazionale

LaGinnastica Ritmica si tinge sempre più di azzurro. Sono ben tre le sue atlete che sono state convocate dalle nazionali e che fino alla prossima estate vivranno e si alleneranno al centro tecnico di Torino dove prepareranno gli Europei e i Mondiali. L’ultima ad essere stataè Ludovica, classe 2011, che farà parte della squadra juniores formata dalle 2010 e dalle 2011, un riconoscimento conquistato dopo il terzo posto conquistato ai campionati italiani Gold Junior. In questa squadra ci sarà anche Elisabetta Valdifiori (2010). Si attende soltanto l’ufficialità per l’ingresso di Allegra Jokic (2007) nella squadra senior delle Farfalle: la ginnasta ha disputato due allenamenti nazionali collegiali e tutto lascia presagire che entrerà nel gruppo. "Siamo davvero soddisfatte di questi riconoscimenti che vengono dati alla nostra società – spiega Simona Ravaioli, una delle allenatrici del team cervese – e che testimoniano come lavoriamo sin dalle atlete più giovani.