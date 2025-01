Scuolalink.it - Stipendi al personale ATA e docenti in Puglia ritardi nel pagamento

Tre mesi di ritardo nei pagamenti stanno mettendo in difficoltàATA supplente temporaneo in. Nonostante il recente saldo di alcune spettanze, la situazione ha destato forti critiche da parte dei sindacati. Gianni Verga, segretario generale della Uil Scuola, ha denunciato il disagio vissuto da migliaia di lavoratori, che dal mese di ottobre non hanno ricevutoregolari né la tredicesima. Questirisultano ancora più pesanti per chi deve affrontare costi elevati, come i pendolari o coloro che sostengono spese di affitto per lavorare lontano da casa. Un sistema scolastico in difficoltà con gliSecondo Verga, inei pagamenti rappresentano un paradosso intollerabile.ATA continuano a garantire ogni giorno l’apertura e il funzionamento delle scuole, ma lo Stato non assicura loro la retribuzione regolare.