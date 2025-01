Secoloditalia.it - Si avvicina il vertice tra Trump e Putin, dagli Usa la conferma. La Svizzera s’è candidata ad ospitarlo

Leggi su Secoloditalia.it

“Sono in corso” i preparativi per organizzare un incontro tra il presidente eletto degli Stati Uniti Donalde il presidente russo Vladimir. Lo hato il consigliere per la Sicurezza nazionale designato dal prossimo inquilino della Casa Bianca, Mike Waltz su ABC. “Beh, i preparativi sono in corso“, ha detto Waltz quando gli è stato chiesto dell’eventuale incontro tra i due presidenti. Ma quando? E dove?IltraLasarebbe pronta a ospitare ilin programma fra Donalde Vladimirsul conflitto in Ucraina, dopo aver già ospitato lo scorso giugno a Burgenstock la conferenza di pace chiesta dall’Ucraina, alla quale parteciparono delegazioni di 101 Paesi senza la Russia, che non fu invitata. Lo scrive l’agenzia russa Tass, che cita il giornale svizzero Le Temps.