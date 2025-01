Lanazione.it - Nuova raccolta dei tessuti: "Il ritiro sarà a domicilio"

Cambiano le regole a Casciana Terme Lari per l’introduzione del nuovo servizio didei rifiuti tessili asu prenotazione. A partire da domani in collaborazione con Geofor e RetiAmbiente, debutta una novità che coniuga comodità per i cittadini e rispetto per l’ambiente. Una novità che arriva poco dopo l’introduzione dello stesso progetto adottato a Pontedera e a Calcinaia. Una scelta che vuole limitare l’abbandono di rifiuti accanto ai cassonetti che raccoglievano i vestiti usati. Grazie a questo servizio, ogni cittadino avrà la possibilità di conferire i propri rifiuti tessili (come abiti usati, tende, coperte, scarpe, cinture, borse e altri materiali tessili) direttamente dalla propria abitazione. Laverrà effettuata su prenotazione, garantendo un servizio efficiente e accessibile a tutti.