Matteo Berrettini e la serenità ritrovata La parola d’ordine per tornare a vincere e la svolta psicologica | Bisogna rinunciare a qualcosa

si prepara all’Australian Open col piglio di chi sente di aver battuto la schiavitù della pressione. In un’intervista a Repubblica, il tennista azzurro commenta ladopo gli ultimi anni a dir poco complicati. In particolare gli ultimi due passati in una «continua rincorsa, un cercare di ritornarsi. Fermarsi, ripartire, fermarsi. Non è stato facile».Sarà che anche a Melbourne la maggior parte degli occhi sono inevitabilmente puntati sull’amico, ma pur sempre rivale in Australia, Jannik Sinner. Certo è che perla preparazione che ha preceduto gli Australian Open è stata tutta concentrata su se stesso e la sua sacrosanta: «Questa volta ho potuto lavorare molto al mio obiettivo. Ma con un approccio diverso. Guardando in avanti, lontano.