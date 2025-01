Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta mista Oberhof 2025 in DIRETTA: Jeanmonnot ed Oeberg si contendono la vittoria, gira l’Italia nel settimo poligono

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAA COPPIE DIDALLE 12.2015.26 Ai 20.6 km Elvirasono insieme con 38? su Kirkeeide.15.26 Carrara esce dalin nona posizione a 2:14.215.25 Giro per Carrara. Italia che perderà molte posizioni dopo questo15.25 Zero rapido per Preuss, Carrara 3/5 con il caricatore.15.24 Kirkeeide si salva con l’ultima ricarica ed esce dalterza a 37.6?.15.24 Zero per, si rialza insieme a lei Elvira. Male Kirkeeide che è lenta a sdraiarsi e commette due errori con il caricatore.15.23: Kirkeeide entra davanti a. Elviraha solo due secondi di ritardo.15.22 Preuss ha ripreso Carrara.15.21 Dopo 18.6 kmè in testa con 1.