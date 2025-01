Oasport.it - LIVE Biathlon, Single Mixed Relay Oberhof 2025 in DIRETTA: primo giro che sorride alla Germania, Braunhofer si salva con le ricariche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA STAFFETTA MISTA DIDALLE 14.3012.26 Nel gruppo di testa ci sono solamente Austria,e Slovenia. I primi inseguitori sono: Francia, Estonia, Cechia, Moldavia, Ucraina, Finlandia e Stati Uniti d’America.12.25che. Strelow è in testa con 20? su Fillon Maillet, ottavo, 36.6? su Brandt, sedicesimo, e 49? su Soerum, ventesimo. Italia a 40? di distacco.12.24 Due errori per la Francia, gira una volta la Svezia, due la Norvegia.sicon le tre.12.24 Perfetto Strelow che trova lo zero ed è ilad uscire dal poligono. Lo seguono Eder e Fak.12.23POLIGONO: Wright forza ed entra in testa con 2 secondi su tutti.12.22 Dopo 1.1 km in testa ci sono Svizzera e Norvegia.