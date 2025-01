Lanazione.it - La capolista Cinigiano ospita la Marsiliana

In Seconda categoria, nel diciassettesimo turno, laallenata da Andrea Margiacchi ospiterà la, terzultima e alla ricerca di punti salvezza. Il Sorano, secondo con un punto in meno dei biancocelesti amiatini sarà ospite del Marina che sta lottando per entrare nella zona playout, "forbice" permettendo. Il Campagnatico, terzo a meno quattro dalla vetta e proveniente dall’importante successo esterno ottenuto la scorsa domenica sul campo soranese, avrà di fronte il San Quirico, sempre in zona playout ma apparso in ripresa. Il programma: Virtus Amiata-Manciano, Intercomunale S. Fiora- Roccastrada, Castiglionese-Riotorto, Campagnatico-San Quirico,, Marina-Sorano, Montieri-Castell’Azzara, Maglianese-Paganico.