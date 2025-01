Lanazione.it - I miracoli del Pnrr, risorge il borgo fantasma

Cavriglia (Arezzo), 12 gennaio 2025 – “Sono orgoglioso di aver contribuito in qualche modo alla rinascita del, un sogno che si avvera”. Doveva esserci pure Alessandro Benvenuti alla presentazione del progetto di riqualificazione di Castelnuovo d’Avane, ilche ora rinasce e per il quale il Comune di Cavriglia ha ottenuto un finanziamentodi 20 milioni. L’attore, impegnato in una tournée teatrale, ha voluto esserci pure se con un video e ha rivelato di aver aver avuto un piccolo ruolo nell’approdo alla svolta. “Ivo il tardivo”, pellicola del 1995 girata proprio nel, ha fatto sì che il grande pubblico potesse conoscere la storia di Castelnuovo, progressivamente abbandonato dagli abitanti a causa delle escavazioni di lignite che avevano compromesso la stabilità del promontorio.