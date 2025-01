Inter-news.it - Di Francesco: «Stankovic? Pazienza coi giovani. Noi grande gara»

Leggi su Inter-news.it

Eusebio Disi presenta davanti ai giornalisti al termine di Venezia-Inter. Dopo lo 0-1, l’allenatore dei lagunari risponde alle domande in conferenza stampa.Le parole di Dinella conferenza stampa post Venezia-InterCONFERENZA DI– Le parole in conferenza stampa di Didopo Venezia-Inter.Questo risultato le sta stretto, Di?Il risultato ci sta, se vediamo che l’Inter ha fatto sempre 4 gol a tutte fuori casa, posso dire che la mia squadra ha disputato un’ottima. Dimostrato di essere vivi, nonostante la classifica. Oltre ai complimenti, dobbiamo iniziare a fare dei punti.Dal mercato si aspetta Zerbin o Belotti?Il mercato è un fattore del momento, la dimostrazione è di andare a mettere qualche giocatore. Dietro siamo in difficoltà, siamo senza difensori.