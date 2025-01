Oasport.it - Australian Open, Matteo Gigante: “Mi è mancata la gestione, a tratti ero sopra al numero 14”

Leggi su Oasport.it

è stato sconfitto dal francese Ugo Humbert al primo turno degli, primo Slam della stagione incominciato oggi sul cemento di Melbourne. Il tennista italiano, al debutto in uno dei quattro tornei più importanti del circuito, ha provato a impensierire il talentuoso transalpino, uscendo dal campo a testa alta. Il146 del mondo si è dovuto inchinare al cospetto del14 del ranking ATP con il punteggio di 7-6(5), 7-5, 6-4: nel tie-break del primo set non è riuscito a sfruttare i due servizi a favore sul 5-4, nel secondo parziale si è issato sul 5-2 e ha subito la rimonta, nella terza frazione ha ceduto sulla lunga distanza.ha analizzato la partita in conferenza stampa: “Mi sento 50-50: ho avuto una chance, lui ha giocato bene, è il14 del mondo e io sono il146, la differenza è questa.