Abedini fuori dal carcere il ministro Nordio chiede la revoca dell’arresto dopo la liberazione di Cecilia Sala | perché può tornare in Iran

Leggi su Open.online

IlCarloha depositato alla Corte di Appello di Milano «la richiesta didegli arresti per il cittadinoianoNajafabadi Mohammad». Lo comunica una nota ufficiale del ministero della Giustizia diffusa oggi 12 gennaio. L’ingegnereiano si trova detenuto neldi Operal’arresto all’aeroporto di Malpensa su richiesta degli Stati Uniti, che ne avevano sollecitato l’estradizione. Il provvedimento del governo quindi annulla la richiesta di consegna agli Stati Uniti.è stato scarcerato poche orela richiesta del governo italiano. Secondo l’agenzia della magistraturaiana, Mizan, in giornata sarà di ritorno in. Da Teheran, sempra attraverso l’agenzia Mizan, il regime spiega che «”Grazie al seguito dato dal ministero degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell’e alle trattative tra l’intelligence della Repubblica Islamica dell’e i servizi segreti italiani, il problema è stato risolto e si è giunti allae al rimpatrio nelle prossime ore».