Tpi.it - Verissimo, gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi, sabato 11 gennaio 2025

Leggi su Tpi.it

dell’11su Canale 511, alle ore 16,30 su Canale 5 va in, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, lee glidiin11su Canale 5.: glila lunga carriera e la vita privata dell’attrice Anna Galiena. Silvia Toffanin intervista la ballerina Nicoletta Manni, étoile del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala di Milano. Inoltre, la dolcezza di Anna Lou Castoldi, le belle novità in amore e la forza del nuotatore paralimpico Manuel Bortuzzo e un cantante dalla voce inconfondibile: Mal.