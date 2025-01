Ilgiorno.it - Tra lezioni di intelligenza artificiale e progetti

Leggi su Ilgiorno.it

Un percorso di formazione gratuita sull’e un contest per idearecon giovani tra i 15 e i 34 anni: si chiama “AI&Giovani per una comunità smart” ed è promosso dal Consorzio Cooperho AltoMilanese scs e da Fondazione Triulza Ets in partnership con i Comuni di Rho e Baranzate e col finanziamento di Regione Lombardia nell’ambito del progetto Giovani Smart 2.0. Il percorso si rivolge ai giovani tra i 15 e i 34 anni residenti o domiciliati in Lombardia ed è aperto anche alla partecipazione di giovani volontari e operatori delle organizzazioni del terzo settore. I prossimi moduli formativi si svolgeranno oggi e venerdì 17 gennaio allo Spazio Mast di Rho, in via San Martino e il contest si svolgerà a Mind il 26 febbraio nell’ambito del Social Innovation Campus.