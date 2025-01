Ilveggente.it - Siviglia-Valencia, Liga: streaming, formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita della diciannovesima giornata dellae si gioca sabato alle 21:00: probabili, diretta tv e.I dieci punti di distacco in classifica che ci sono tra le due squadre sono tantissimi. E se il, comunque, è abbastanza tranquillo con i 22 conquistati fino al momento, stesso discorso non possiamo ovviamente fare per il, una formazione che rischia di retrocedere nonostante abbia una rosa che non meriterebbe di rimanere in quella zona di classifica.(Lapresse) – Ilveggente.itEppure, gli ospiti, fino al momento hanno messo in cascina solamente dodici punti e non sono stati in grado di rimettere in carreggiata nonostante fino a poco tempo fa avessero due partite da recuperare.