Senza fissa dimora da inizio anno già undici morti | le storie Problema strutturale il reddito di cittadinanza era un aiuto

in nove giorni. Tutti uomini. Tuttiun luogo stabile dove vivere. A lanciare l’allarme è la federazione italiana organismi per le personeche sta per pubblicare il rapporto 2024 sulla strage degli invisibili: 408 decessi l’scorso contro i 415 del 2023. Detto in altre parole: non è cambiato nulla. E l’del 2025 non promette certo bene. I primi a lasciarci la pelle, il primo gennaio, sono stati due migranti, uno della Macedonia e l’altro arrivato dall’Ucraina. Il primo 72 anni è morto alla stazione di Porto Recanati per un malore mentre il secondo si è suicidato a Varazze. Di entrambi non si snemmeno il nome e il cognome così anche del 49enne italiano che ha perso la vita a Oleggio, in Piemonte, per abuso di alcool e sostanze stupefacenti. Vite distrutte dalla solitudine, dal freddo, dalle dipendenze.