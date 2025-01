Lanazione.it - Scuola: finiti i lavori di riqualificazione della sede di via del Podestà del Rodolico

Firenze, 11 gennaio 2025 – Finalmente una bella notizia per il liceo. Lo scorso dicembre, si sono conclusi idi ristrutturazione e ampliamentosuccursale di via deldel liceo. Gli interventi, iniziati con l'obiettivo di modernizzare e ampliare gli spazi, hanno permesso agli studenti di tornare in classe in ambienti completamente rinnovati e funzionali. Beatrice Barbieri, consiglieraCittà Metropolitana di Firenze delegata alla, ha commentato: “Al rientro dalle vacanze di Natale, gli studenti hanno iniziato il nuovo anno nelle aule appena costruite. Il nuovo corpo, realizzato in legno e ampliato grazie all'impegnoMetrocittà, ha comportato un investimento di 1.800.000 euro. Finalmente, abbiamo superato gli ostacoli incontrati lungo il percorso”.