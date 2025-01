Lanazione.it - Sangio, parola alla difesa

SAN GIOVANNIProblemi di abbondanza nellavannese che domani, alle 14:30, sarà di scena a Foligno al cospetto della matricola terribile Fulgens per la seconda giornata del girone di ritorno. Al pomeriggio di ieri Marco Bonura aveva tutti gli effettivi a disposizione, compreso Giovanni Romanelli che non è si è allenato tantissimo nel corso della settimana a causa di alcuni problemi fisici. Il centrocampista classe 2005 dovrebbe quindi essere a tutti gli effetti abile e arruolato, rientrerà peraltro in squadra anche il difensore Matteo Della Spoletina assente nell’ultimo incontro giocato a causa di una giornata di squalifica inflitta dal giudice sportivo. Gli azzurri arrivano a questo appuntamento con il morale piuttosto buono, non subiscono gol da oltre 400 minuti ma di contro hanno grossa difficoltà a segnare con la sola marcatura realizzata, il 15 dicembre scorso, dall’under Bargellini che a oggi rimane l’ultimo pallone finito alle spalle del portiere avversario.