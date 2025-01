Lanazione.it - Salma portata al S.Luca per una radiografia

di Iacopo NathanLUCCASi è intrufolato dal vicino cimitero di Lunata, ha scavalcato un muretto ed è arrivato alle spalle di Artan “Tony“ Kaja sparandogli alla nuca da distanza ravvicinata, in una zona che sapeva essere sprovvista di telecamere. Questa la ricostruzione del percorso che avrebbe fatto Marian Tepa, 52 anni, autotrasportatore albanese residente a Capannori, per andare a uccidere ’Tony’. E’ lui, infatti, l’uomo che nella serata di giovedì è stato fermato dai carabinieri per l’omicidio del 52enne all’interno del piazzale della cartiera Smurfit Kappa, commesso lo scorso 7 gennaio. Inizialmente si era pensato ad una accidentale caduta o a un malore fulminante, ma con il passare delle ore e gli accertamenti che sono stati fatti sul corpo della vittima, gli inquirenti non hanno più avuto dubbi che si trattasse di un omicidio.