Lanazione.it - Presi i killer di Maati. Tre ventenni in manette per omicidio volontario

FIRENZE, aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà: con queste tremende accuse, si sono aperte le porte del carcere di Sollicciano per tre giovani, ritenuti le figure centrali dell’aggressione in cui ha perso la vita, all’alba di domenica 29 dicembre a Campi Bisenzio, il 17enne di CertaldoMoubakir. In esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del tribunale di Firenze, su richiesta del sostituto procuratore Antonio Natale, nel primo pomeriggio di ieri i carabinieri della compagnia di Signa e del comando provinciale di Borgo Ognissanti, sono andati a prelevare nelle case di Campi Bisenzio dove abitano con i genitori, Francesco Pratesi, 18 anni, Denis Mehmeti, 20, e Ismail Arouizi, 22. Figli di italiani il primo, di immigrati gli altri due, sono "gravemente indiziati di aver attivamente preso parte", dice un comunicato diramato dai carabinieri, alle almeno due fasi dello scontro culminato nell’del minorenne valdelsano, per cui sono complessivamente indagate sei soggetti, tutti del posto.