Amica.it - Oil pulling: quando un rituale antichissimo conquista il mondo moderno

L’oilè una pratica di origine ayurvedica che sta riscuotendo sempre più successo neldel benessere. Si tratta di undi igiene orale che prevede il risciacquo della bocca con olio vegetale per eliminare batteri, tossine e impurità. Tra gli ingredienti più utilizzati c’è l’olio di cocco, ma si possono impiegare anche altri oli, come l’olio di sesamo o di girasole. Promosso come un rimedio naturale per migliorare la salute della bocca e del corpo, l’oilha diversi benefici, ma anche qualche controindicazione da tenere in considerazione.Che cos’è l’oile come funziona“L’oil, un’antica pratica ayurvedica utilizzata per mantenere la salute del tratto orale e contribuire al benessere generale del corpo e consiste nel fare sciacqui orali con olio per rimuovere impurità e tossine”, spiega Camilla Freinek, Head of Knowledge Management di Biogena.