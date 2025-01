Calciomercato.it - Napoli, Kvaratskhelia ha l’accordo col Psg: le cifre | CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

È solo questione di giorni per lo sbarco a Parigi del classe 2001 georgiano. Nell’incontro di oggi è stata trovata un’intesa definitiva per il suo contrattoManca davvero poco, solo qualche giorno per lo sbarco dial PSG. Nell’incontro tra il suo agente Jugeli e il Ds Campos, avvenuto oggi ma anticipato ieri da CM.IT, è stato raggiunto un accordo definitivo per l’ingaggio del georgiano., accordo-Psg: le– calciomercato.itCome raccolto da Calciomercato.it, il classe 2001 ha detto sì a un contratto di quattro anni e mezzo, ovvero fino a giugno 2029, e a uno stipendio di circa 8,5 milioni di euro netti a stagione. In azzurro prendeva 1,8 milioni.Il Paris Saint-Germain si appresta così a completare un inseguimento partito alla fine della scorsa stagione, coi tentativi estivi tutti respinti da Aurelio De Laurentiis.