Puntomagazine.it - M5S Campania, Micillo: Pronti al confronto con le forze progressiste

Leggi su Puntomagazine.it

Il Coordinatore regionale M5S, Salvatore: ‘Il primo passo un tavolo regionale’“Il Movimento 5 Stelle è pronto a lavorare con tutte lepolitiche del fronte progressista, le associazioni e i movimenti che condividono un impegno per il bene comune e che sonoa mettere in campo soluzioni concrete e sostenibili per la nostra regione”. Così Salvatore, già sottesogretario all’ambiente nel governo giallo-verde e coordinatore del Movimento 5 Stelle in, dopo la conferenza stampa del Governatore De Luca sulla sua ferma intenzione di ricandidarsi. “La creazione di un tavolo regionale diè il primo passo verso unapiù forte, coesa e unita. Laha bisogno di un governo che guardi al futuro con coraggio e determinazione, mettendo al centro i cittadini ed i loro diritti, la sostenibilità e l’inclusione sociale”, afferma Salvatore