Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Branch fuori dalla gara nelle moto, Schareina precede Howes

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.00– Si segnalano i primi passaggi al km 190 con Brabec in vetta con un margine di 30 secondi su Cornejo Florimo e 3:007 su Benavides. Al km 140, invece,si conferma leader con 14 secondi sue 27 su Cornejo Florimo. Si ritira anche Brad Cox.07.58 AUTO – Ha preso ufficialmente il via lo stage odierno. I primi a partire sono stati Quintero, Al-Attiyah e Ekstroem.07.30– Lo stage ha preso il via con una importante novità. Rossè caduto ed ècorsa! La carovana intanto è al chilometro 140 conal comando con 14 secondi sue 27 su Cornejo Florimo. Quarto Brabec 46, quinto Santolino a 50.07.25 Le auto sono pronte al via. Lo start ufficiale arriverà alle ore 07.40. Per i camion, invece, bisognerà pazientare ancora un po’, dato che prenderanno il via alle ore 09.