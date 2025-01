Ilnapolista.it - Kvaratskhelia, il Napoli può scendere a 75 milioni (Gazzetta)

, ilpuòa 75)Ladello Sport, con Antonio Giordano, fa il punto sulla trattativa tra ile il Psg per.Psg edevono sistemare una trattativa che sembra complessa e magari non lo è: patti chiari ed amicizia lunga con chi ha già acquistato Lavezzi, Cavani e anche Fabian Ruiz, dunque conosce le strategie di Adl, che ha stabilito il prezzo per Kvara, 80di euro ed essendo insensibile agli sconti potrebbe fare un’«attenzione» —a 75 — ma neanche un centesimo in meno. Il Psg ha lusingato il, ha ricordato quanto sia bravo Milan Skriniar (30 a febbraio) con il suo ingaggio da nababbo: impossibile procedere, anzi possibile ma con dinamiche diverse. Giovanni Manna sta cercando un centrale, l’ha trovato — è Danilo della Juventus — ma non può convocarlo a Castel Volturno, come vorrebbe.