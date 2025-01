Quotidiano.net - Italia in ritardo sulla mobilità elettrica: urgono più infrastrutture di ricarica

Per raggiungere gli ambiziosi obiettivi europei in termini di diffusione dei veicoli elettrici e la transizione verso unasostenibile, è essenziale accelerare i ritmi di implementazione delledie delle politiche di supporto. Seppur siano stati fatti progressi significativi, la crescita delle colonnine dipubbliche e la diffusione di veicoli elettrici non stanno avanzando con la velocità necessaria per rispettare le scadenze fissate dal Green Deal europeo. Lo scrive il centro di ricerca Ref in una lunga e dettagliata analisi sulle colonnine di. L', seppur ad un buon livello di diffusione didi, è ancora indietro rispetto ad altri Paesi europei come Francia e Germania, sia per diffusione di veicoli elettrici, sia come livello di utilizzo dell'infrastruttura pubblica.