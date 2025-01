Oasport.it - Djokovic e la battuta su Jannik Sinner. La risposta del n.1 del mondo

Quando sei il numero 1 sei sempre nel mirino di tutti. Rivali, tifosi e critici. Quando sei il numero 1 e sei coinvolto (anche se non certo per colpe tue) in un caso legato al doping, nell’occhio del ciclone ci finisci dentro volente o nolente.ne è consapevole e, fino ad oggi, si è sempre saputo destreggiare nel migliore dei modi fuori e dentro il campo.Come ben sappiamo il vincitore degli ultimi Australian Open e US Open ha un efferato eversore in Nick Kyrgios, che non gli risparmia, giorno per giorno, stilettate e accuse per nulla velate. La sua, come sempre, è di altissimo livello: “Non credo di dovere rispondere a quello che dicono Nick o altri, perché so di non aver fatto niente di male. Ed è per questo che sono ancora qui che gioco”. (Fonte: Gazzetta dello Sport).