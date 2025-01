Quotidiano.net - California in fiamme: indagine indipendente sulla gestione dell'emergenza incendi

Leggi su Quotidiano.net

Inil vento, in attesa di rianimarsi, concede una breve tregua, mentre crescono rabbia e polemiche fra ini per la. I cinque principali roghi finora hanno ucciso almeno 11 persone, distrutto oltre 10.000 edifici, fra cui migliaia di case di gente comune oltre alle ville dei Vip, mandato in fumo 15.000 ettari di terreno, un'area che già ieri si stimava eguagliasse la superficie di San Francisco, causato danni per almeno 150 miliardi di dollari e creato quello che Joe Biden, ha definito uno "scenario da guerra". Il presidente uscente ha dichiarato che "troppi demagoghi" cercano di approfittaree difficoltà ea galoppante disinformazione, che nutre anche teorie complottiste. Il governatoreo Stato, Gavin Newsom, diventato bersaglio dei repubblicani e del presidente eletto, Donald Trump, ha ordinato un'inchiesta, "unae approfondita"scarsità d'acqua che ha messo fuori uso molti idranti soprattutto nelle prime, decisive fasi degli