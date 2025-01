Sport.quotidiano.net - Calcio a 5: in serie B bagnolo e real casalgrandese cercano punti-ossigeno. OR a un passo dal titolo d’inverno: gioca in casa della penultima

L’OR Reggio Emilia (23) vuole ildi campione. Nell’ultima giornata d’andata diA2, alle 18, i granata fanno visita al Videoton Crema (7), penultimo in classifica, che ha ottenuto tutti ifin qui conquistati in stagione davanti al pubblico amico: la squadra di Margini difende i 2di vantaggio sull’MGM 2000 e, dopo quasi un mese di stop, dovrà confermare di non aver perso il ritmo e la "fame" di risultati che l’hanno contraddistinta nella prima parte di stagione. Anche inB si chiude l’andata e le due reggiane occupano un’affollatissimapiazza:(12)incontro i pari classifica dell’Arpi Nova (12), più difficile il compito di una(12) ospite del Prato (17), quarto. InC1 impegno interno per il Futsal Guastalla (16), reduce dal kappao nella semifinale di Coppa: alle 15, al PalaChiarelli, arriva l’Aposa Bologna (11).